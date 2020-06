Messico: Lopez Obrador, parlato con Black Rock per ristrutturazione debito Argentina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scadenza dei termini per l'accettazione da parte dei creditori privati internazionali dell'offerta di ristrutturazione del debito estero presentata dal governo dell'Argentina è prevista per oggi. L'offerta argentina prevede una moratoria di tre anni e una riduzione del 62 per cento degli interessi (pari a 37 miliardi di dollari) e del 5,4 per cento del capitale (3,6 miliardi) su un totale di 66,2 miliardi di dollari di debito e deve ottenere come minimo l'accettazione dell'85 per cento dei possessori di titoli emessi prima del 2016 e del 66,6 per cento dei possessori di titoli emessi dopo il 2016. Non è esclusa tuttavia una ulteriore proroga della scadenza - sarebbe già la terza - con l'obiettivo di raggiungere un accordo il più possibile soddisfacente per entrambe le parti. (segue) (Mec)