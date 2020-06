Messico: Lopez Obrador, parlato con Black Rock per ristrutturazione debito Argentina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibilità di una proroga ulteriore era stata ventilata anche dallo stesso presidente Alberto Fernandez, ad inizio settimana. "Siamo in trattativa, forse avremo bisogno di altri dieci giorni e forse anche di più", ha affermato il capo di Stato in un'intervista. "E' chiaro che l'Argentina deve trovare un accordo con i creditori, ed è chiaro che i creditori non hanno accettato ancora la nostra offerta, ma non faremo un'offerta che metta a repentaglio la sostenibilità dell'economia argentina", ha quindi aggiunto Fernandez. Il divario tra ciò che l'Argentina è disposta a pagare e ciò che gli obbligazionisti chiedono si sarebbe ad ogni modo decisamente ridotto nelle ultime settimane, un fatto che ha portato ad una decisa ripresa sui mercati del valore dei titoli del paese. (segue) (Mec)