Usa: sondaggio, il 67 per cento appoggia Black Lives Matter

- Mentre le manifestazioni continuano in tutto gli Stati Uniti per protestare contro la morte di George Floyd, un uomo di colore ucciso durante un arresto da parte della polizia di Minneapolis, gli statunitensi vedono le proteste con crescente simpatia. Lo rileva un nuovo sondaggio del Pew Research Center. Complessivamente, il 67 per cento degli statunitensi afferma di sostenere con forza (38 per cento) o in qualche modo (29 per cento) il movimento Black Lives Matter, mentre una quota minore (31 per cento) si oppone. L'86 per cento degli afroamericani afferma di sostenere almeno in parte Black Lives Matter, e così grandi quote tra gli ispanici (77 per cento), asiatici (75 per cento) e bianchi (60 per cento) affermano di sostenere almeno in parte il movimento. (Nys)