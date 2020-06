Roma: assessore Trasporti, Mondo di mezzo è sistema che abbiamo sempre combattuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore ai Trasporti di Roma, Pietro Calabrese, in un post su Facebook commenta le motivazioni della sentenza sul processo Mondo di mezzo. "È il sistema che abbiamo sempre combattuto fin da quando abbiamo avviato il percorso che ci ha portato a governare la Capitale, per contrastarlo con tutte le nostre forze, così come abbiamo dimostrato - scrive Calabrese -. Lo sapevamo sin dall'inizio. E ora ogni persona sa quali sono le cause, i disastri, provocati da questo atroce, pubblico mercimonio, semplicemente perché lo stiamo risolvendo da ben 4 anni, riportandone i risultati giorno dopo giorno, passo dopo passo. A testa alta. Mentre quel pubblico mercimonio, i politici di quel passato, non hanno mai smesso di imputarci gli effetti di quei disastri, facendo finta di aver dimenticato quanto fossero responsabili delle cause". Calabrese poi fa un lungo elenco di problematiche inerenti alla Capitale e di azioni messe in campo dall'amministrazione capitolina e conclude: "Mentre noi continuiamo a risolvere, i consiglieri dei partiti responsabili di quelle vergogne passano ogni giorno a speculare proprio sugli effetti di quei disastri. Una campagna elettorale perenne, in tutti i quartieri della città. Sciacalli. Stiamo ricostruendo ogni esigenza. La strada è ancora lunga, lo sappiamo bene. Ma Roma sta rinascendo nel tempo che serve a ricostruirla. E lo abbiamo dimostrato anche in questa fase difficile per tutto il nostro paese". (Rer)