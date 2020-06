Usa: coronavirus, per i Cdc i grandi comizi rischiano di favorire nuovi contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti hanno avvertito che grandi raduni in luoghi confinati rappresentano il rischio più elevato di diffusione del coronavirus, un giorno dopo che la campagna del presidente Donald Trump ha annunciato il suo primo comizio dopo la fine della quarantena. Lo riporta il sito "Politico". Jay Butler, vicedirettore dei Cdc, ha affermato tuttavia che la raccomandazione era "applicabile a qualsiasi tipo di evento che potrebbe verificarsi", e non specificamente ai prossimi raduni politici di Trump. Butler e il direttore dei Cdc Robert Redfield, durante un briefing con i giornalisti oggi, hanno anche riconosciuto il numero crescente di casi di coronavirus in diversi Stati, ma non hanno detto se le restrizioni sociali sono state allentate troppo presto. Butler ha affermato che, in alcuni casi, gli aumenti di casi positivi sono determinati da una maggiore quantità di test. (Nys)