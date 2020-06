Stati generali: Di Maio, pianificare ogni minimo dettaglio per ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'organizzazione della ripartenza dopo l'emergenza Covid-19 occorrerà pianificare ogni minimo dettaglio. E' quanto afferma in un post su Facebook il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in riferimento agli Stati generali dell'economia in programma per domani sabato 13 giugno. "Lunedì alla Farnesina abbiamo siglato il patto per l’export da 1,4 miliardi, un lavoro che ha l’obiettivo di rilanciare il Made in Italy e le nostre esportazioni all’estero" scrive il titolare degli Esteri. "Sul tema dei flussi turistici - prosegue Di Maio - siamo riusciti a far tornare sui propri passi tutti quei Paesi che inizialmente avevano chiuso all’Italia. Dobbiamo far muovere la nostra economia in un momento molto delicato. Per questo da domani inizieranno gli Stati Generali dell’economia che ci daranno la possibilità di capire come sfruttare al meglio le risorse che arriveranno anche dall’Europa.Nulla dovrà essere lasciato al caso", conclude il titolare della Farnesina. (Rin)