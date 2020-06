Argentina: caso Vicentin, presidente Fernandez conferma volontà di espropriare il gruppo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'espropriazione del gruppo Vicentin e la sua incorporazione nell'azienda a capitali misti, Ypf Agro, lo Stato argentino è diventato il principale attore del mercato del settore delle esportazioni di commodities agricole (cereali e oleaginose) in Argentina, con quasi il 40 per cento del volume delle vendite all'estero, secondo i numeri forniti dallo stesso esecutivo. La mossa del governo del presidente Alberto Fernandez, secondo quanto dichiarato dal ministro della Produzione, Matias Kulfas nella conferenza stampa di annuncio, punta non solo a risolvere la questione di un'azienda in crisi fallimentare e a salvare le sorti dei 1300 dipendenti e dei circa 2600 piccoli produttori agricoli, ma anche ad agire in modo diretto su altri tre fronti strategici: quello finanziario, quello del mercato dei cambi e quello del mercato interno del settore alimentare. (segue) (Bua)