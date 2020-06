Rai: Bordo (Pd), valorizzare risorse interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicecapogruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati, Michele Bordo, osserva in una nota a proposito dell'amministratore delegato della Rai: "Salini parla di valorizzare le risorse interne della Rai e accusa che ci sono troppi costi esterni per l'azienda. E allora perché, a quanto si apprende - continua il parlamentare del Pd - ha deciso di assumere una pletora di giornalisti esterni per fare i programmi, soprattutto a Rai3, a cominciare dalla conduttrice di 'Agorà' della prossima stagione? Non c'erano risorse interne da valorizzare? Salini predica bene - conclude Bordo - e razzola male". (Com)