- "Ho già scritto nei giorni scorsi alla Conferenza delle Regioni per sollecitare le Regioni che non lo hanno ancora fatto a introdurre l'equilibrio di genere nelle leggi elettorali regionali. Chi oggi vota contro le donne vota contro la democrazia e contro la libertà". Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, intervenendo a "Il Graffio", su TeleNorba.(Rin)