Trasporti: Metro A Roma, riaperta anche altra uscita della stazione Cornelia

- È stata riaperta anche la seconda uscita della stazione Cornelia della linea A della metropolitana di Roma. Il 28 maggio scorso, a seguito di revisione e collaudo delle scale mobili era stata riaperta l'uscita dal lato di piazza Irnerio, oggi è stata riaperta quella dal lato di piazza Giureconsulti. In linea con la normativa nazionale anti contagio Covid-19, per il contingentamento dei flussi, l'accesso alla stazione è consentito dal lato di circonvallazione Cornelia, all'altezza del civico 95, per i passeggeri in uscita invece è disponibile l'ingresso su piazza Giureconsulti. (Rer)