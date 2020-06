Messico: Lopez Obrador, parlato con Black Rock per ristrutturazione debito Argentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha detto di aver contattato - su richiesta dell'omologo dell'Argentina Alberto Fernandez - il consigliere delegato del fondo di investimenti BlackRock per convincerlo ad accettare la proposta di ristrutturazione del debito estero presentata da Buenos Aires. "Ho da poco parlato con Larry Fink, presidente del fondo di investimenti BlackRock. Ho aiutato a trovare una soluzione per gestire il debito dell'Argentina con i fondi di investimento", ha detto "Amlo" nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Fernandez, ha detto il presidente messicano, "sa che ho una buona relazione con Larry Fink e mi ha detto che l'obiettivo argentino era ottenere una decurtazione del 59 per cento". Il magnate statunitense avrebbe quindi risposto che la decisione non dipendeva solo da lui e che avrebbe proposto uno sconto del 50-50 per cento. (segue) (Mec)