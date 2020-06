Cile: coronavirus, sorpassata la Francia per numero di contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile ha registrato oggi 6754 casi di contagio da nuovo coronavirus e 222 decessi. Si tratta in entrambi casi della cifra più alta dall'inizio della pandemia lo scorso 3 marzo. Il totale dei contagi arriva in questo modo a 160.846 persone, portando il Cile al 12 posto del ranking mondiale con più casi anche della Francia. Il numero totale delle vittime di Covid-19 è invece di 2870. I pazienti assistiti con respiratori meccanici sono 1391, mentre sono 372 i pazienti in condizioni critiche. Epicentro della pandemia rimane la regione metropolitana della capitale Santiago, con 5559 contagi registrati nelle ultime 24 ore seguita, seguita da Valparaiso, con 306 casi, e da Antofagasta, con 132 casi. (segue) (Abu)