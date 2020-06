Cile: coronavirus, sorpassata la Francia per numero di contagi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di adottare la quarantena anche nella città di Valparaiso, che rappresenta la seconda maggiore area metropolitana del paese con quasi un milione di abitanti ed è sede del parlamento cileno, era stata richiesta da tempo dalle autorità locali a fronte dell'aumento dei casi registrato nelle ultime settimane. Il primo giugno scorso Manalich giustificava la decisione di non avviare una quarantena affermando che "l'incidenza dei casi nella regione di Valparaiso non è paragonabile a quanto sta succedendo nella regione metropolitana della capitale" e che "i dati non supportano la decisione di decretare una quarantena totale". (Abu)