Lavoro: Parente (Iv), bene decreto annunciato da Catalfo e Gualtieri per continuità Cassa integrazione

- La senatrice di Italia viva, Annamaria Parente, rileva in una nota: "Bene il decreto annunciato stasera dalla ministra Catalfo e dal ministro Gualtieri per la continuità della Cassa integrazione: noi di Italia Viva lo chiediamo da tempo. Ora - continua la parlamentare - è necessario prevedere interventi certi per aziende e lavoratori. Con le previsioni del decreto legge Rilancio tra pochi giorni si sarebbe creato infatti un 'buco' difficile da gestire per le aziende, con lo spezzettamento delle ulteriori 9 settimane concesse dall’inizio della pandemia. A metà giugno - osserva l'esponente di Iv - le aziende avrebbero dovuto aspettare a settembre per chiedere ulteriori 4 settimane. Le aziende che riaprono ora hanno bisogno di certezze a medio termine per programmare investimenti per la ripartenza. Molti imprenditori hanno anticipato la Cassa integrazione ai lavoratori, ma ora rischiano di non farcela. Adesso c’è da pagare subito gli arretrati della cassa, anticipare a questo mese le norme per la cassa in deroga previste dal decreto Rilancio. A questo punto", conclude Parente, "abbiamo bisogno di norme certe e di pagamenti veloci, ne va della capacità di reggere del nostro sistema produttivo". (Com)