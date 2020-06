Iran: Teheran respinge rapporto Onu su fornitura armi attacco missilistico contro Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran ha respinto il rapporto delle Nazioni Unite secondo cui i missili da crociera e i droni utilizzati condotti negli attacchi del 14 settembre 2019 contro le infrastrutture petrolifere dell’Arabia Saudita, ufficialmente rivendicate dai ribelli sciiti Houthi, sarebbero di provenienza iraniana. Il ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato in un messaggio diffuso dai media statali che "l'Iran nega le accuse del segretariato delle Nazioni Unite (Antonio Guterres) che sembrano essere state fatte sotto la pressione politica di Stati Uniti e Arabia Saudita”. Teheran ritiene “sospetta” la divulgazione del rapporto, non ancora ufficiale, in un momento in cui gli Stati Uniti stanno cercando di redigere una risoluzione per estendere l’embargo sulle armi. Lo scorso 10 giugno, l'Iran ha invitato la Russia e la Cina a resistere alla spinta di Washington di estendere un embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite, che dovrebbe scadere a ottobre in base alle disposizioni dell'accordo sul nucleare iraniano firmato a Vienna nel luglio 2015.(Res)