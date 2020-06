Trasporti: Raggi nomina Giovanni Mottura presidente e amministratore delegato di Atac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Virginia Raggi, sindaco di Roma ha firmato l'ordinanza con cui nomina Giovanni Mottura presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Atac. "Sono certa che Giovanni Mottura saprà portare avanti il percorso di risanamento dell'azienda avviato in questi anni. Ringrazio Paolo Simioni per il prezioso lavoro svolto finora - spiega Raggi -. A Mottura il compito di completare il piano di rilancio di una delle aziende di trasporto pubblico più grandi d'Europa e di proseguire nel percorso tracciato. Atac deve rimanere un'azienda pubblica, sana, rinnovata, in grado di offrire ai cittadini un servizio di trasporto efficiente". (segue) (Com)