Trasporti: Raggi nomina Giovanni Mottura presidente e amministratore delegato di Atac (2)

- Nel corso della sua carriera professionale, Mottura ha maturato un'importante esperienza nella valutazione di aziende e partecipazioni societarie e nell'amministrazione di aziende. Laureato con lode in Economia e commercio presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza nel 1989, dall'ottobre dello stesso anno all'aprile 1993 con la società di Revisione e certificazione di bilancio Price Waterhouse ha svolto incarichi presso clienti italiani ed internazionali, tra i quali la Banca nazionale del Lavoro Spa. Libero professionista dal 1994, è socio fondatore nel 2014 dello studio Mottura-Tron che svolge attività di consulenza societaria, amministrativo-contabile, di controllo aziendale e di ausilio al contenzioso e alle procedure giudiziarie (in ambito civile e penale), orientata verso clienti nazionali e internazionali. Esperto in diritto penale dell'economia e in amministrazione giudiziaria di patrimoni in sequestro, ha operato presso i principali tribunali italiani. Dall'8 novembre 2019 Mottura è liquidatore di Roma Metropolitane srl, società partecipata in house di Roma Capitale. "Ringrazio la sindaca Virginia Raggi per la fiducia - dichiara Mottura -. Guardo a questo nuovo impegno in Atac con la stessa visione con la quale ho impostato la gestione di Roma Metropolitane, ispirata al rispetto degli indirizzi del socio e all'interesse primario dell'azienda e dei cittadini. Oggi abbiamo un unico obiettivo: dare alla città di Roma il servizio di trasporto pubblico che merita".(Com)