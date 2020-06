Roma: Zaghis (Ama), grazie a Carabinieri per arresto piromane dei cassonetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Zaghis, amministratore unico di Ama rivolge "un sentito plauso ai Carabinieri della stazione di Roma viale Libia che hanno arrestato l'uomo che ha dato alle fiamme 7 cassonetti tra viale Somalia, viale Etiopia e via Piccinni. Colgo l'occasione - spiega Zaghis in una nota - per estendere il mio ringraziamento anche a tutte le donne e gli uomini delle forze di pubblica sicurezza che presiedono e sorvegliano il territorio. Il controllo degli spazi pubblici, infatti, può essere un grande deterrente per comportamenti criminosi, come quello degli incendi appiccati a contenitori e ad attrezzature per il conferimento dei rifiuti, che provocano danni a tutta la collettività". (Com)