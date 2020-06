Coronavirus: Fd'I, preoccupati per situazione alla Garbatella, garantire sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti di Fratelli d'Italia, il capogruppo capitolino Andrea De Priamo, i consiglieri del Municipio VIII, Lorenzo Mevi, Maurizio Buonincontro e Franco Federici, si dicono "estremamente preoccupati per la notizia di un ampio focolaio di Covid all'interno della occupazione di piazza Pecile alla Garbatella. Sono anni che denunciamo invano le tante occupazioni fuori controllo - spiegano in una nota -, tollerate e difese dalla sinistra e dai grillini. Ora riteniamo necessario non soltanto l'immediato screening sanitario completo delle persone che vivono nel palazzo, ma lo sgombero dello stesso. Raggi intervenga e rassicuri i residenti fortemente preoccupati". (Com)