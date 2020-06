Fase 3: Pettarin (FI), intesa Friuli Venezia Giulia-Slovenia colma mancanze governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, in anticipo di due giorni rispetto a quanto già comunicato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, "la Slovenia riaprirà i confini con il Friuli Venezia Giulia, confermando per lunedì la riapertura al resto del nostro paese. Grande soddisfazione. Era la soluzione che tutti si sarebbero aspettati già giorni fa, dopo la visita del ministro Di Maio a Lubiana. È significativo che ad annunciarlo non sia stato il ministro Di Maio, ma il governatore della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga". Lo afferma il deputato di Forza Italia Guido Germano Pettarin. "La riapertura anticipata del confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia potrebbe confermare che questa volontà sia stata manifestata già nei giorni scorsi dal governo di Lubiana durante la visita del ministro Di Maio - sottolinea -. Ma allora perché, rientrando in Italia, il ministro ha annunciato la riapertura soltanto per lunedì prossimo? Per fortuna, i rapporti tra la Regione Fvg e la Slovenia sono più intensi e proficui di quelli con Roma, e questo nuovo accordo mette una pezza alle mancanze del ministro Di Maio". (Com)