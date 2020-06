© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato starebbe valutando una collaborazione con la missione europea Irini. Secondo quanto si apprende, il tema sarebbe oggetto di approfondimenti in seno all'Alleanza e la situazione in Libia sarà trattata dai ministri della Difesa della Nato, la prossima settimana. La Nato, si sottolinea, condivide con l'Unione europea l'obiettivo di trovare una soluzione politica alla crisi in Libia. (Beb)