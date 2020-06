Sicurezza: Miceli (Pd), Salvini alimenta gogna social

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e responsabile Sicurezza del Pd Carmelo Miceli in una nota afferma: "Matteo Salvini si ostina a difendere i suoi decreti che nulla hanno anche fare con la sicurezza alimentando la solita gogna sui social contro chiunque non la pensi come lui. Il peggior ministro dell'interno che gli italiani abbiano mai avuto, mentre perdeva tempo a fare propaganda, ignorava le richieste delle forze dell'ordine per il rinnovo del loro contratto, per il pagamento degli straordinari, per il rafforzamento dei presidi di polizia nei territori. Altro che decreti sicurezza. Salvini ha sprecato un'altra occasione per tacere". (Com)