Brasile: coronavirus, tribunale penale internazionale esamina denuncia contro Bolsonaro

- Il Tribunale penale internazionale con sede a L'Aia, nei Paesi Bassi, ha avviato l'analisi preliminare della denuncia presentata dal Partito democratico laburista (Pdt) contro il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, per la condotta assunta dal capo di stato nel corso della pandemia di coronavirus. Secondo la denuncia, Bolsonaro avrebbe contraddetto e ostacolato l'adozione di misure in linea con le raccomandazioni globali per ridurre la velocità del contagio di Covid-19 tra i brasiliani, il che avrebbe portato il Brasile alla situazione attuale. Per il Pdt la condotta del presidente rientrerebbe nella definizione di Crimine contro l'umanità di oltre 37 mila morti e 700 mila casi confermati della malattia. "Non vi è alcun dubbio che gli irresponsabili discorsi del presidente della Repubblica in merito al coronavirus abbiano influenzato il comportamento dei cittadini favorendo il mancato rispetto delle misure necessarie per combattere la covid-19", afferma il documento presentato dal partito. (segue) (Brb)