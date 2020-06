Usa: libro di Bolton, per Trump "essere rieletto era l'unica cosa che contava"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Bolton, sostiene nel suo memoir di prossima uscita che il presidente Donald Trump sarebbe dovuto essere indagato non solo per i suoi rapporti con l'Ucraina ma anche per altri aspetti della sua politica estera. È quanto sostiene l'editore, Simon & Schuster, in un comunicato stampa, in cui si rivela che l'attesissimo libro di Bolton ("The Room Where It Happened") copra non solo "il caso alla Casa Bianca" ma anche "valutazioni dei principali attori, il processo decisionale confusionario e incoerente" di Trump e le sue relazioni con amici e alleati. Lo riporta il sito "Politico". Secondo Simon & Schuster, Bolton è rimasto "stupito" dalle azioni di Trump e lo ha visto come un presidente per il quale "essere rieletto era l'unica cosa che contava, anche se significava mettere in pericolo o indebolire la nazione". L'uscita del libro è prevista per il 23 giugno. Il lancio è stato posticipato due volte a causa di un'ampia revisione di pre-pubblicazione da parte del Consiglio di sicurezza nazionale. Altre rivelazioni del libro erano state riportate durante il processo di impeachment del presidente in Senato, inclusa l'affermazione di Bolton secondo cui Trump aveva sospeso un consistente pacchetto di aiuti finanziari all’Ucraina, apparentemente per aumentare la sua influenza e ricattare il governo ucraino spingendolo ad accogliere la richiesta su Biden e suo figlio. Bolton ha rifiutato di presentarsi per una deposizione durante l'inchiesta di impeachment della Camera. Si è offerto di testimoniare durante il processo al Senato di Trump, ma un voto per consentire la sua testimonianza non è passato. (Nys)