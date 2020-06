Stati generali: Bonetti, Italia si colloca pienamente nell'ambito europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, "il fatto che gli Stati generali dell'economia italiana partano domani in un dialogo con l'Europa significa che l'Italia si colloca pienamente, soprattutto in questa fase di percorso di ripartenza, di crescita, nell'ambito europeo, nell'ambito di una cittadinanza europea, di quegli Stati Uniti d'Europa ai quali noi guardiamo". L'esponente dell'esecutivo è intervenuta a "Stasera Italia", su Rete4.(Rin)