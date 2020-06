Messico: Lopez Obrador, parlato con Black Rock per ristrutturazione debito Argentina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana il ministro dell'Economia argentino, Martin Guzman, ha confermato che Buenos Aires ha presentato agli obbligazionisti una nuova offerta che punta ad avvicinare le parti ma che non consiste comunque in un aumento del valore offerto. "Abbiamo presentato un'offerta e stiamo lavorando per migliorarla ma la questione essenziale è che l'accordo deve rispettare il principio della sostenibilità", ha affermato Guzman in un'intervista pubblicata mercoledì dal quotidiano brasiliano "Valor". "Questa premessa non è negoziabile", ha aggiunto il ministro che ha quindi fornito alcuni indizi sui termini dell'offerta: "l'Argentina punta a una riduzione molto modesta del capitale e quello che propone è modificare i tassi di interesse e portarli ad un livello sostenibile". (segue) (Mec)