Messico: Lopez Obrador, parlato con Black Rock per ristrutturazione debito Argentina (5)

- Il governo argentino può inoltre contare in questo negoziato sull'appoggio del Fondo monetario internazionale (Fmi). L'istituto di credito internazionale, che conta a sua volta un credito di 54 miliardi di dollari con l'Argentina, ha determinato che la proposta di Buenos Aires ai creditori privati internazionali "è coerente con l'obiettivo di ripristinare la sostenibilità con un alto grado di probabilità". In base a questa considerazione i tecnici del Fmi affermano che ci sono solo "margini limitati per migliorare l'offerta ai creditori privati e mantenersi entro le soglie di sostenibilità del debito e del servizio del debito". Secondo il Fondo monetario inoltre, le ipotesi macroeconomiche sulle quali si basa l'offerta argentina sono "soggette ad incertezze eccezionali in particolare per quanto riguarda l'impatto della pandemia". Un fattore quest'ultimo che impedisce pensare a una ripresa rapida dell'economia che permetta di onorare impegni superiori a quelli prospettati nell'offerta (Mec)