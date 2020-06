Stati generali: Renzi, importante capire se passiamo da chiacchiere a fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva Matteo Renzi, ospite di "Tg2 post", ha sottolineato di non saper "valutare se gli Stati generali dell'economia siano la scelta più giusta: è una decisione del presidente del Consiglio, noi la rispettiamo. È giusto - ha aggiunto il senatore di Iv - che fatti gli Stati generali ci sia, come chiedono le opposizioni, un dibattito parlamentare. Penso che sia importante capire se passiamo finalmente dalle chiacchiere ai fatti. Credo sia importante discutere - ha concluso l'ex premier - di dove mettere i soldi, di non buttarli via". (Rin)