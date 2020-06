Argentina: caso Vicentin, presidente Fernandez conferma volontà di espropriare il gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buenos Aires, 12 giu - Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha confermato oggi che il governo intende proseguire nell'intenzione di espropriare il gruppo agroalimentare Vicentin. "L'espropriazione è lo strumento per poter risollevare l'azienda, non c'è altro modo", ha dichiarato oggi Fernandez in un'intervista rilasciata al portale "La Garcia". "Ho chiesto alla proprietà un'alternativa ma quello che loro propongono è che lo Stato sia socio, una situazione che implica un accordo con una dirigenza sospettata di illeciti, e ciò sarebbe molto poco trasparente", ha aggiunto. Il presidente ha ribadito l'eccezionalità della misura e ha precisato quindi che "la gestione si farà con serietà". "Stiamo risollevando un'azienda, non la stiamo togliendo a nessuno perché se le cose rimangono così Vicentin smette di esistere o finisce in mani straniere", ha detto. (segue) (Bua)