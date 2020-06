Argentina: caso Vicentin, presidente Fernandez conferma volontà di espropriare il gruppo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte finanziario, attraverso Ypf Agro lo Stato incasserà direttamente i proventi in dollari della principale e più redditizia voce dell'export del paese. Nell'attuale contesto di quasi-default si tratta di una risorsa preziosissima. Non solo, come principale attore del settore, il governo potrà dettare i tempi della liquidazione dei dollari delle esportazioni senza speculare sul valore futuro della moneta statunitense, tenendo quindi sotto controllo anche la principale variabile interna della volatilità del peso. Infine, dal punto di vista del mercato interno, ritengono nel governo, lo Stato sarà anche in grado di morigerare e tenere sotto controllo i prezzi di alcune delle principali voci del paniere alimentare e quindi mettere un freno anche all'inflazione, altro fattore che incide pesantemente sul panorama macroeconomico del paese. (Bua)