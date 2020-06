© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A settembre i ragazzi tutti in classe in sicurezza perché la scuola non è didattica davanti ad un computer, ma socialità". Lo ha affermato la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che intervenendo al Tg3 ha voluto ribadire il ruolo delle donne da cui "bisogna imparare e costruire un nuovo modello di sviluppo partendo da loro". (Rin)