Decreto Rilancio: Mibact, su sito Agenzia entrate informazioni su bonus vacanze

- E' online sul sito dell'Agenzia delle entrate una pagina informativa sul bonus vacanze, la misura introdotta dal governo nel decreto Rilancio (articolo 176 del decreto legge numero 34 del 19 maggio 2020) per offrire un contributo fino a 500 euro per i soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Lo rende noto il ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo. Il bonus vacanze sarà erogato e spendibile in forma digitale, potranno ottenerlo i nuclei familiari con un reddito Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) fino a 40.000 euro. (segue) (Com)