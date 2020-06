Decreto Rilancio: Mibact, su sito Agenzia entrate informazioni su bonus vacanze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'importo del bonus dipenderà dal numero dei componenti del nucleo familiare: 500 euro per i nuclei composti da 3 o più persone, 300 euro per quelli composti da 2 persone e 150 euro per quelli composti da 1 persona. Il bonus potrà essere richiesto e speso a partire dal primo luglio e fino al 31 dicembre 2020, al momento della registrazione il richiedente dovrà autenticarsi con la sua identità digitale Spid e il calcolo dell'Isee. Per guadagnare tempo è possibile richiedere già da ora Spid e la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) dell'Isee. (segue) (Com)