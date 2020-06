Decreto Rilancio: Mibact, su sito Agenzia entrate informazioni su bonus vacanze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bonus vacanze - segnala la nota - potrà essere speso in un'unica soluzione, presso un'unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast); sarà fruibile nella misura dell'80 per cento, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall'albergatore e il restante 20 per cento potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene fatturato il soggiorno (con fattura elettronica o documento commerciale). Alle imprese turistiche ricettive lo sconto sarà rimborsato sotto forma di credito d'imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, ovvero cedibile anche a istituti di credito. (Com)