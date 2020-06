Omicidio Cerciello: Lee Elder e Hjort tornano in aula, oggi udienza fiume

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjort, i due giovani californiani sotto processo a Roma per l'omicidio di Mario Cerciello Rega, sono tornati in aula oggi, per la prima volta, dopo le restrizioni dovute al coronavirus. Ancora una udienza fiume nell'aula Occorsio, dove si celebra il processo in corte d'assise, e durante la quale si è concluso il contro-esame al colonnello Lorenzo d'Aloia, comandante del nucleo investigativo di Roma che ha coordinato le indagini sull'uccisione del vicebrigadiere avvenuta il 25 luglio 2019 nel quartiere Prati a Roma. L'udienza è stata aggiornata a venerdì 19 giugno quando il Pm chiamerà altri quattro testimoni, tutti carabinieri che hanno partecipato alle indagini. (Rer)