Roma: Fd'I, Comune apra scuola via Orazio Amato ad Acilia, genitori esasperati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continua lo scandalo della scuola di via Orazio Amato ad Acilia. Una storia assurda che va avanti da ben nove anni. Malgrado un bando vinto nel 2011, infatti, l'apertura dell'edificio è bloccata per colpa di una mancato accordo fra impresa edile e Roma Capitale". E' quanto dichiarano in una nota il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo, il capogruppo Fd'I in X municipio, Pietro Malara e l'esponente locale del partito, Giorgia Mitrano. "A pagarne le conseguenze sono i genitori dei bambini che oramai sono esasperati e che questa mattina hanno voluto denunciare insieme a noi questa situazione assurda e grottesca - aggiungono gli esponenti di Fd'I -. Ancora una volta chiediamo alla sindaca Raggi un gesto di responsabilità e di rispetto verso questi cittadini che aspettano con ansia l'apertura del plesso e l'avvio delle attività per il prossimo anno scolastico".(Com)