Mondo di mezzo: motivazioni Cassazione, sentenza corte Appello basata su giudizi in fase cautelare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Segue - Un riferimento alle sentenze della Cassazione sulla custodia cautelare utilizzate impropiamente, secondo la suprema corte, anche per dimostrare l'esistenza di un'unica associazione. "La Corte di appello - si legge - ha ritenuto che il Tribunale non avesse opposto elementi adeguati per escludere la unicità della associazione, il che conferma come il ribaltamento della sentenza di primo grado sia stato fondato non sulla base di un ragionamento critico sulla motivazione recepita da primo Giudice, quanto, piuttosto, sul fatto che questi non avesse adeguatamente motivato sul perché si fosse discostato dal fatto incontrovertibilmente 'accertato' in fase cautelare dalla Corte di cassazione. Invero, 'depurata' la decisione dal rinvio acritico alle decisioni cautelari della Cassazione rinvio erroneo, come si è detto, innanzitutto e soprattutto per la diversità dei fatti dalla stessa giudicati, la tesi della unicità dei due gruppi si fonda solo sulla presenza in entrambi contesti criminosi di Carminati e su occasionali contatti tra altri partecipi dell'una o dell'altra" (Rer)