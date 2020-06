Stati generali: Tofalo (M5s), progettare ripresa economica attraverso condivisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, afferma che "gli Stati generali convocati dal presidente del Consiglio Conte rappresentano un importante momento di condivisione, partecipazione e confronto per disegnare e progettare la ripresa del Paese e soprattutto la crescita economica, dopo la grave emergenza legata al Covid-19. L'Italia - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - ha bisogno di misure rapide e concrete per uscire fuori dalla crisi economica. Il piano del governo vuole muoversi verso la semplificazione, la lotta alla burocrazia e il rilancio delle infrastrutture attraverso gli investimenti. Dobbiamo ripartire e sarà possibile farlo - conclude Tofalo - solo mettendo l'accento su un programma per il futuro in un'ottica di ampia condivisione anche internazionale". (Com)