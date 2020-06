Roma: incendio al ministero del Lavoro in via Flavia, fiamme sul tetto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio un incendio è divampato al ministero del Lavoro a Roma in via Flavia. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 17 e hanno interessato il tetto e sottotetto dell'edificio in ristrutturazione. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del fuoco con il carro autoprotettori e il carro rilevamento radioattivo chimico. Non risultano feriti e il ministero e i palazzi adiacenti sono stati completamente evacuati. A dare l’allarme sarebbe stato il custode dell’edificio. Tutta la zona è stata transennata: oltre ai pompieri, sul posto anche i carabinieri, gli agenti della polizia di stato e della polizia locale, che hanno messo in sicurezza la zona con le chiusure di via Salandra e via Aureliana per consentire le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del fuoco, che sono ancora in corso. Ancora da chiarire le cause dell’incendio.(Rer)