Rifiuti: Simeone (FI), da sindaci provincia di Latina senso responsabilità su chiusura ciclo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio, apprezza "ancora una volta il senso di responsabilità dimostrato dalla Provincia di Latina e dai sindaci del territorio relativamente alla volontà manifestata di chiudere al più presto il ciclo dei rifiuti in tale ambito. L’esito della conferenza di ieri sembra andare nella direzione giusta e questo credo sia un fatto rilevante e certamente positivo. Rivendico - spiega Simeone in una nota - di aver sempre sostenuto il principio dell’autosufficienza, nonché quello dell’imprescindibile esigenza di chiudere il ciclo dei rifiuti sul territorio che li produce. Così come ho considerato di primaria importanza la definizione degli ambiti territoriali di riferimento sulla base del principio di prossimità. Nello specifico appare quindi logico che la provincia pontina debba migliorare il fabbisogno dell’umido che non è soddisfatto, attraverso la realizzazione di due impianti per i rifiuti organici; oltre ad individuare una discarica di servizio per ospitare il materiale già depurato dopo il trattamento meccanico biologico, ad oggi purtroppo assente nel territorio". (segue) (Com)