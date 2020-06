Rifiuti: Simeone (FI), da sindaci provincia di Latina senso responsabilità su chiusura ciclo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da sempre - prosegue il capogruppo di Forza Italia alla Regione Lazio - ho auspicato per la provincia di Latina una soluzione condivisa e comunque da assumere in piena e totale autonomia rispetto alla Regione. Bisogna essere protagonisti del proprio destino e non lasciare ai burocrati la gestione del territorio pontino. Ricordo che già nel 1997 fu approvato all’unanimità un piano dei rifiuti provinciale. Io stesso in passato nelle varie sedi istituzionali sono intervenuto per sottolineare la necessità di recepire le istanze delle Province che, come nel caso di Latina, hanno pianificato interventi basati sull’effettiva esigenza e sul reale volume di rifiuti prodotto. E hanno individuato i siti idonei per gli impianti - sottolinea Simeone -, preoccupandosi di collocarli sul territorio in modo da garantire a tutti i Comuni la medesima distanza, parità di accesso ed i medesimi costi per effettuare lo smaltimento. Ogni provincia ha quindi il dovere di determinare l’impiantistica necessaria a soddisfare il proprio fabbisogno senza scaricare su altri le proprie incapacità e irresponsabilità”. (Com)