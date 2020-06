Mondo di mezzo: motivazioni Cassazione, non risultano legami Carminati con mafie e servi segreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non risulta affatto il ruolo di Carminati quale terminale di relazioni criminali con altri gruppi mafiosi". Lo scrive la VI sezione penale della Cassazione nelle motivazione depositate oggi alla sentenza dello scorso ottobre con cui la suprema corte ha cancellato il 416 bis, l'associazione di stampo mafioso, tra i capi d'imputazione per la condanna degli imputati nel processo "Mondo di Mezzo". "Nessun ruolo - si legge ancora - era gestito da Carminati con settori finanziari, servizi segreti o la gestione delle relazioni con gli amministratori era compito quasi esclusivo di Buzzi, avendo Carminati relazioni determinanti solo con alcuni ex commilitoni nella medesima area politica di estrema destra che, in un dato periodo erano stati inseriti nella amministrazione comunale. (Rer)