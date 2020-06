Monza: procedono lavori per demolizione e ricostruzione del ponte sul fiume Lambro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Procedono i lavori per la demolizione e la ricostruzione del ponte sul fiume Lambro in via Colombo a Monza, iniziati lo scorso 25 maggio. Conclusi gli interventi sui sotto servizi ad opera di Enel distribuzione, l'azienda incaricata dei lavori, la "Edilmecos" di Vinovo (To), ha eseguito i rilievi tecnici per procedere alla costruzione delle travi portanti che, in accordo con la direzione lavori, saranno realizzate in acciaio corten. L'utilizzo di questo materiale - spiega il Comune di Monza - consentirà di eliminare le operazioni di verniciatura delle travi e permetterà di ridurre le opere di manutenzione del ponte stesso con una riduzione dei costi. Contemporaneamente l'impresa sta programmando con la ditta specializzata le operazioni di demolizione dell'impalcato esistente. I prossimi interventi prevedono scavi di sondaggio sugli appoggi delle travi per valutare le esatte modalità di taglio e demolizione della struttura, nonché la rimozione dei cavidotti esistenti non più utilizzati e la messa in sicurezza di quelli da mantenere. (com)