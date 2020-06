Lavoro: Catalfo-Gualtieri, in uscita decreto per garantire continuità della Cassa integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, e il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri affermano in una nota congiunta che i rispettivi dicasteri "stanno redigendo un decreto legge, che sarà all’ordine del giorno di un prossimo Consiglio dei ministri, che permetterà alle aziende che hanno esaurito le 14 settimane di Cassa integrazione previste dai decreti finora approvati dal governo di anticipare le ulteriori 4 settimane previste. Ciò - continua la nota - permetterà di garantire ai lavoratori la continuità del sostegno al reddito. In questo modo accompagniamo la ripartenza delle imprese più colpite dall’emergenza epidemiologica tutelando i loro dipendenti". (Com)