Imprese: Comune di Monza promuove patto di collaborazione per supportare imprenditori under35

Creare nuovi business, nuove opportunità e nuova occupazione. È questo l'obiettivo del patto di collaborazione "GiovanImpresaMonza", promosso dall'assessorato alle Politiche giovanili con l'associazione "Brianza Solidale Ovd" di Besana in Brianza. "Vogliamo dedicare un'attenzione particolare ai giovani perché sappiamo che un conto è avere una buona idea, un altro è farla nascere e crescere", spiega in una nota il sindaco di Monza Dario Allevi. "Per questo - prosegue il primo cittadino - vogliamo aiutare gli under 35 a far partire la loro impresa e a svilupparla. Vogliamo creare attorno ai giovani imprenditori una rete di competenze che può servire loro, giorno dopo giorno, a fare le scelte giuste". Il patto di collaborazione mette a disposizione degli under 35 una serie di attività di supporto, analisi, formazione e mentoring presso il Centro civico Silva26 di via Silva, nel quartiere San Carlo – San Giuseppe. L'attività di tutoraggio si sviluppa attraverso incontri di verifica periodici, che danno ampio spazio al confronto e al brainstorming, e consulenza personalizzata con l'obiettivo di trasformare l'idea originaria in un business plan. "Offriamo un'opportunità concreta a tutti i giovani monzesi che hanno voglia di coltivare il loro sogno: mettersi in proprio per far nascere la loro attività", spiega l'assessore con delega alle Politiche giovanili Federico Arena.