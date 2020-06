Imprese: Comune di Monza promuove patto di collaborazione per supportare imprenditori under35 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'invito che rivolgo ai giovani - prosegue Arena - è: pensate alla vostra idea, insieme la coltiveremo e svilupperemo. Per questo mettiamo a disposizione degli aspiranti imprenditori un 'pacchetto' di servizi ad alto valore aggiunto. Perché è fondamentale affrontare il futuro dotati di conoscenze utili per rispondere ai grandi cambiamenti in atto nel mondo". I giovani monzesi under 35 possono aderire al progetto presentando domanda attraverso un format online sul sito www.brianzasolidale.eu. Dopo l'analisi delle idee pervenute, i giovani saranno convocati per un primo colloquio che si svolgerà in modalità telematica oppure, se le normative in materia di emergenza sanitaria lo consentiranno, presso il Centro civico Silva26. Dopo questo step inizierà il percorso che porterà allo sviluppo del business plan. "La finalità del patto di collaborazione – spiega l'assessore alla Partecipazione Andrea Arbizzoni - è incoraggiare e facilitare la nascita di nuove imprese, sostenere lo sviluppo professionale dei giovani e rafforzare l'integrazione con il mondo delle imprese. GiovanImpresaMonza è un'officina di impresa che intende formare nuovi imprenditori". (com)