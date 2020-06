Coronavirus: Crimi, da Salvini campagna depistaggio mediatico su zone rosse Alzano-Nembro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, si scaglia contro Matteo Salvini osservando che "sulla drammatica vicenda delle zone rosse ad Alzano e Nembro, il capo dei leghisti si sta profondendo in una vera e propria campagna di depistaggio mediatico. Speculazione senza rispetto - conclude il viceministro dell'Interno su Twitter - né per i cittadini né per le istituzioni. Nessuna vergogna, al peggio non c'è mai fine". (Rin)