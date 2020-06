Inchiesta "Mondo di mezzo": per la Cassazione non è mafia ma collusione generalizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Corte senza affatto negare che sul territorio del comune di Roma possano esistere fenomeni criminali mafiosi, come questa Corte ha avuto modo di affermare, ha spiegato che i risultati probatori hanno portato a negare l'esistenza di una associazione per delinquere di stampo mafioso: non sono stati infatti evidenziati né l'utilizzo del metodo mafioso, né l'esistenza del conseguente assoggettamento omertoso ed è stato escluso che l'associazione possedesse una propria e autonoma fama criminale mafiosa". Lo scrive la VI sezione della suprema corte di Cassazione che in una nota ha anticipato i contenuti delle motivazione depositate oggi della sentenza dello scorso 22 ottobre con la quale è stato cancellato il capo d'imputazione all'articolo 416bis (l'associazione a delinquere di stampo mafioso) per gli imputati nell'ambito dell'inchiesta "Mondo di mezzo", conosciuta anche con il nome di Mafia Capitale."La Cassazione - spiega ancora la nota - ha escluso il carattere mafioso dell'associazione contestata agli imputati e ha riaffermato l'esistenza, già ritenuta nel processo di primo grado, di due distinte associazioni per delinquere semplici: una dedita prevalentemente a reati di estorsione, l'altra facente capo a Buzzi e Carminati, impegnata in un a continua attività di corruzione nei confronti di funzionari e politici gravitanti nell'amministrazione romana ovvero in enti a questa collegati". In ogni caso la suprema corte conferma che: "è stato accertato un fenomeno di collusione generalizzata, diffusa e sistemica, il cui fulcro era costituito dall'associazione criminosa che gestiva gli interessi delle cooperative di Buzzi attraverso meccanismi di spartizione nella gestione degli appalti del Comune di Roma e degli enti che a questo facevano capo. Ciò ha portato alla svalutazione del pubblico interesse, sacrificato a logiche di accaparramento a vantaggio di privati". Ma non era il timore garantito dalla "riserva di violenza" a favorire il sistema. S legge sempre nella nota il "sistema gravemente inquinato, non dalla paura, ma dal mercimonio della pubblica funzione. Una parte dell'amministrazione comunale si è di fatto 'consegnata' agli interessi del gruppo criminale che ha trovato un terreno fertile da coltivare". (Rer)