Sicurezza: Ghera-Colosimo (Fd'I), Raggi chieda chiusura dei centri sociali a Roma

- Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio e Chiara Colosimo, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia, in una nota spiegano: "Confermata per l'ennesima volta la contiguità dei centri sociali con frange eversive dell'ultrasinistra, anche internazionale. Vedremo se il sindaco Raggi avrà l'obiettività di chiedere, senza se e senza ma, che vengano chiusi e di stilare una nuova lista degli sgomberi. Gli anarchici - aggiungono - nascosti nel centro sociale Bencivenga, arrestati con accusa di aver compiuto atti terroristici anche contro i carabinieri, il ritrovamento sul posto di materiale esplosivo, sono la conseguenza di decenni di tolleranza più o meno ufficiale delle occupazioni dell'area antagonista, da sempre esenti da controlli, da sempre zona franca in cui la legge non viene applicata, nonostante le numerose denunce della cittadinanza".(Com)