Turchia: Ankara critica Twitter per la sospensione di migliaia di account a sostegno di Erdogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha criticato il social network Twitter per aver sospeso più di 7.000 account a sostegno del presidente Recep Tayyip Erdogan, affermando che la società sta “colpendo il governo” e tentando di “ridisegnare la politica turca”. Twitter ha dichiarato di aver rimosso 7.340 account da una rete rilevata all'inizio del 2020 e utilizzata per amplificare le narrazioni politiche favorevoli al partito Giustizia e sviluppo del presidente Erdogan. "Ciò dimostra ancora una volta che Twitter non è una semplice società di social media, ma una macchina di propaganda con determinate inclinazioni politiche e ideologiche", ha dichiarato il direttore delle comunicazioni della presidenza, Fahrettin Altun, in una nota. Secondo il portavoce della presidenza, i i documenti citati a supporto della decisione di Twitter erano poco scientifici, di parte e motivati politicamente. "Vorremmo ricordare alla compagnia (Twitter) l'eventuale destino di un certo numero di organizzazioni che hanno tentato di fare passi simili in passato", ha dichiarato Altun. In passato, la Turchia ha bloccato l'accesso all'enciclopedia online Wikipedia, YouTube e Twitter.(Tua)